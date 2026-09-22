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Царьград

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ПСЖ: Сафонов вернулся в Россию на товарищеские матчи сборной

ПСЖ: Сафонов вернулся в Россию на товарищеские матчи сборной

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вернулся в Россию для участия в товарищеских матчах сборной. Команда сыграет 29 сентября с Ираном в Казани, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября против Нигерии в Нижнем Новгороде.

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