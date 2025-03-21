Лириды засияют над Москвой: пик звездопада 22–23 апреля подарит до 18 метеоров в час в идеальных условиях

Жители Москвы и окрестностей смогут увидеть пик метеорного потока Лириды в ночь с 22 на 23 апреля. Этот ежегодный звездопад, вызванный частицами пыли от кометы C/1861 G1 Тэтчер, будет заметен на небе с 16 по 25 апреля, но именно в указанную ночь ожидается его максимальная активность — до 18 метеоров в час.