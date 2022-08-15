Жителям пяти многоэтажек Тамбова почти на месяц отключат горячую воду

В Тамбове жителям пяти многоэтажных домов с 19 августа по 15 сентября отключат горячую воду. Под отключение попадут дома № 69, 71, 73, 92 на Интернациональной и дом 2 по улице Маратовская, сообщили в Центральной городской диспетчерской службе.