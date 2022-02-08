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Депутат Нилов выдвинул идею об изменении принципа начисления налога на вклады для семейных пар

Депутат ГД Ярослав Нилов в письме на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной предложил поднять до 2 миллионов необлагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов.

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