Депутат Нилов выдвинул идею об изменении принципа начисления налога на вклады для семейных пар

Депутат ГД Ярослав Нилов в письме на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной предложил поднять до 2 миллионов необлагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов.
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