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Любовь вопреки диагнозам: как российские знаменитости воспитывают своих особенных детей

Жизнь под прицелом софитов часто кажется идеальной, однако за пределами сцены и съемочных площадок известные артисты сталкиваются с теми же испытаниями, что и миллионы других людей.

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