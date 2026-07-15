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Царьград

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Как успокоить шумных соседей при помощи полиции и штрафов

Как успокоить шумных соседей при помощи полиции и штрафов

Нарушителей тишины в многоквартирных домах можно привлечь к ответственности, напомнили специалисты.Жителям многоквартирных домов напомнили, что на шумных соседей можно пожаловаться и привлечь их к административной ответственности.

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