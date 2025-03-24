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Царьград

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ТАС уличил Европу в предательстве Украины: "Реальность на местах важна"

ТАС уличил Европу в предательстве Украины: "Реальность на местах важна"

Журнал The American Conservative рассказал, в чём ошиблись европейские политики, поддерживающие Украину.

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