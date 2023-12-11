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Посол Мирошник заявил о дискуссиях по поводу трибунала для украинского режима

Посол Мирошник заявил о дискуссиях по поводу трибунала для украинского режима

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник заявил о дискуссиях по поводу трибунала для украинского режима.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Московскитй суд дал определение Майдану,как Государственный переворот по иску украинского экс-депутата.Верховный суд РФ назвал батальон АЗОВ террористическим объединением.Прижились определения.
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6 час.
Виталий Чуваев
Эмиграция не даёт гарантии от &quot;несчастного случая&quot; или &quot;самоубийства&quot;. Пример - г-н Б.Березовский
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ВМ
Владимир Минаков
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3 час.

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