Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник заявил о дискуссиях по поводу трибунала для украинского режима.
Посол Мирошник заявил о дискуссиях по поводу трибунала для украинского режима
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Московскитй суд дал определение Майдану,как Государственный переворот по иску украинского экс-депутата.Верховный суд РФ назвал батальон АЗОВ террористическим объединением.Прижились определения.
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6 час.
Виталий Чуваев
Эмиграция не даёт гарантии от "несчастного случая" или "самоубийства". Пример - г-н Б.Березовский
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6 час.
ВМ
Владимир Минаков
Конечно так... Вот только Россия милослива и тысячи беглецов, даже хапнувшим кучу бабла, не хило пристроились в забугорных кущах... А Борьку на шарфике местные службы вздёрнули, после ссоры БАБа с Абрамовичем и проигранными судами) и желании возвернуться в Россию... Это Судоплатов мог такое провернуть, а ныне либералы бал правят, паиньки, прислушиваются к "западному мнению", Баширова с Петровым на экскурсии не выпускают...
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3 час.
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