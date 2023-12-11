Посол Мирошник заявил о дискуссиях по поводу трибунала для украинского режима

ВМ

Владимир Минаков

Конечно так... Вот только Россия милослива и тысячи беглецов, даже хапнувшим кучу бабла, не хило пристроились в забугорных кущах... А Борьку на шарфике местные службы вздёрнули, после ссоры БАБа с Абрамовичем и проигранными судами) и желании возвернуться в Россию... Это Судоплатов мог такое провернуть, а ныне либералы бал правят, паиньки, прислушиваются к "западному мнению", Баширова с Петровым на экскурсии не выпускают...