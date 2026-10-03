«В два бренда уже не вмещаемся». Белорусский завод «БелДжи» намекнул на появление третьей марки — она дополнит Geely и Belgee

Подробности будут раскрыты в начале 2027 года Белорусский автопроизводитель Belgee планирует расширить модельный ряд и рассматривает возможность вывода на рынок нового автомобильного бренда.
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