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«В два бренда уже не вмещаемся». Белорусский завод «БелДжи» намекнул на появление третьей марки — она дополнит Geely и Belgee

«В два бренда уже не вмещаемся». Белорусский завод «БелДжи» намекнул на появление третьей марки — она дополнит Geely и Belgee

Подробности будут раскрыты в начале 2027 года Белорусский автопроизводитель Belgee планирует расширить модельный ряд и рассматривает возможность вывода на рынок нового автомобильного бренда.

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