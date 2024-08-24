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Крейчикова о том, что было самым интересным после победы на «Уимблдоне»: «Танец с Алькарасом»

Крейчикова о том, что было самым интересным после победы на «Уимблдоне»: «Танец с Алькарасом»

 – Что было самым интересным в роли чемпионки «Уимблдона»? – Хороший вопрос (улыбается). Я бы сказала, что танец с Карлосом [Алькарасом] (смеется).

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