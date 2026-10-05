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Автоэксперт Славнов: зимние шины нужны при устойчивых +5…+7 °C

Автоэксперт Славнов: зимние шины нужны при устойчивых +5…+7 °C

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, что переходить с летних шин на зимние следует, когда среднесуточная температура несколько дней подряд не поднимается выше +5…+7 °C.

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