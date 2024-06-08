Долой павлинов и трусы: артистов поставили в неловкое положение

В Госдуме решили бороться с неприличным поведением российских звезд. Филипп Киркоров и Ольга Бузова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressДля российских звезд, привыкших компенсировать недостаток вокальных данных откровенными нарядами на сцене и разнузданным поведением вне ее, скоро настанут тяжелые времена.