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Мальдини чувствует себя преданным из-за отказа назначить Пирло в сборную Италии

Мальдини чувствует себя преданным из-за отказа назначить Пирло в сборную Италии

Бывший технический директор сборной Италии Паоло Мальдини чувствует, что его предали из-за отказа президента Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго назначить Андреа Пирло на пост главного тренера национальной команды.

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