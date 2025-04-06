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Юки Цунода: «Доволен своим выступлением, но хотелось попасть в очковую зону»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Японии, отметив, что у него остались смешанные чувства после финиша на 12-й позиции.

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