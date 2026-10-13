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Владимирские новости

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Говырин стал зампредом комитета Госдумы по экономической политике

Говырин стал зампредом комитета Госдумы по экономической политике

Алексей Говырин во второй раз стал депутатом Госдумы, получив мандат после отказа губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

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