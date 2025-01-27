Чтобы быть сверхдержавой, надо иметь лучших в мире врагов...

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ММ

Ну, Вы явно жили не в РСФСР! Колбаса? Да, 700 грамм по талонам начиная с 70-х годов! Или килограмм мяса в месяц, или 600 грамм копченой колбасы, если повезет. 12 кг мяса в год по норме. Кондитерка-?? Конфеты "Дунькина радость"- знаете такие? Книги- ? Да, видел, в библиотеках у тех, кто имел блат! Одежда??? В 1985 году 4 месяца мотался по Москве в надежде купить КРОССОВКИ! Так и не повезло. Аналогично друг искал куртку-аляску, с тем же успехом! 1985 год- еще НЕ ПРИ ГОРБАЧЕВЕ, в начале года. Я могу долго перечислять все дефициты, ибо поездил в то время по стране, изучил все магазины центра Москвы, знал, где что продают, возил домой дефициты. Не для продажи, для себя и родных!