Старая еврейская поговорка говорит: «Враг сделает имущим». И ведь на самом деле, враг сделает Россию имущей! Ну, друг придёт и попросит, и ему дашь.
Чтобы быть сверхдержавой, надо иметь лучших в мире врагов...
Комментарии
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М
ММ
Ну, Вы явно жили не в РСФСР! Колбаса? Да, 700 грамм по талонам начиная с 70-х годов! Или килограмм мяса в месяц, или 600 грамм копченой колбасы, если повезет. 12 кг мяса в год по норме. Кондитерка-?? Конфеты "Дунькина радость"- знаете такие? Книги- ? Да, видел, в библиотеках у тех, кто имел блат! Одежда??? В 1985 году 4 месяца мотался по Москве в надежде купить КРОССОВКИ! Так и не повезло. Аналогично друг искал куртку-аляску, с тем же успехом! 1985 год- еще НЕ ПРИ ГОРБАЧЕВЕ, в начале года. Я могу долго перечислять все дефициты, ибо поездил в то время по стране, изучил все магазины центра Москвы, знал, где что продают, возил домой дефициты. Не для продажи, для себя и родных!
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2 час.
Борис Кокин
Врёшь, не было такой нормы, сам работал грузчиком в универсаме, в начале 90-х очередя да были, но мясо по талонам это ты загнул, а в начале 70-х магазины ломились о продуктов, несколько сортов масла, хлебное изобилие, сортов колабас не счесть, а рыба вообще копейки стоила, не то что сейчас.
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2 час.
soylosan
Вы в каком СССР были то? В параллельной реальности? 85 год Москва фестиваль. Все забито товарами. Появились пепси и фанта, жвачка. Куда вы там мотались? Импортные кроссовки только сэф, но есть. В 70х колбаса в Москве была. Достаточно. Никаких талонов небыло по стране до Горбачева. Чего брехать то?
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1 час.
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