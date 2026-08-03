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FiNE NEWS

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Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в рекламной кампании российского бренда Ekonika

В июле 2026 года Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в рекламной кампании российского бренда Ekonika. Фотосессия проходила в залах дворца XVIII века в Париже, где модель представила новую коллекцию марки под названием «Новая классика».

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