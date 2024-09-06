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С 2025 года психические заболевания в России начнут лечить электрошоком

С 2025 года психические заболевания в России начнут лечить электрошоком

С 2025 года, в соответствии с изменениями в рекомендациях по лечению взрослых пациентов с диагнозом "специфические расстройства личности", при лечении таких расстройств будет допустимо применение метода электросудорожной терапии.

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