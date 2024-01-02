Больше 120 землетрясений зарегистрировано в Прибайкалье за год

В 2023 году в Байкальской рифтовой зоне произошло около 125 сейсмических событий. Землетрясения зарегистрированы на территории Иркутской области, Бурятии, Читы, части Монголии – все это входит в указанную рифтовую зону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии