Команда «Хаас» опровергла информацию о разрыве контракта с Мазепиным

Команда «Хаас» опровергла информацию о том, что Никита Мазепин потеряет место в «Формуле-1». Ранее немецкий Sky Sport опубликовал сообщение о том, что «Хаас» решил попрощаться с Мазепиным, а разрыв контракта с титульным спонсором команды – компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий» – «становится более и более вероятным».
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