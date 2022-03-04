Команда «Хаас» опровергла информацию о разрыве контракта с Мазепиным

Команда «Хаас» опровергла информацию о том, что Никита Мазепин потеряет место в «Формуле-1». Ранее немецкий Sky Sport опубликовал сообщение о том, что «Хаас» решил попрощаться с Мазепиным, а разрыв контракта с титульным спонсором команды – компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий» – «становится более и более вероятным».