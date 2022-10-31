В Московской области предприниматели смогут получить помещение по минимальной цене

РИАМО - 31 окт. Предпринимателям Подмосковья стало доступно получение помещения для бизнеса по выгодным условиям, в том числе - минимальной фиксированной цене, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
РИАМО - 31 окт. Предпринимателям Подмосковья стало доступно получение помещения для бизнеса по выгодным условиям, в том числе - минимальной фиксированной цене, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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