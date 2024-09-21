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Плющев — о непопадании Овечкина в топ-50 игроков НХЛ: «К спортивной составляющей это не имеет никакого отношения»

Плющев — о непопадании Овечкина в топ-50 игроков НХЛ: «К спортивной составляющей это не имеет никакого отношения»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение о том, почему форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не был включен в число 50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги по версии канадского телеканала TSN.

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