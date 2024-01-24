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В Добролюбовке расскажут о первобытных древностях Архангельска

В Добролюбовке расскажут о первобытных древностях Архангельска

В этом году город отметит 440 лет со дня основания. Областная библиотека начинает серию встреч, посвященных его истории, архитектуре, культуре, людямПервую встречу проведёт Алексей Едовин, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ВШСГН и МК САФУ, президент Северного историко-родословного общества, автор книг, статей, научных публикаций по средневековой истории и археологии.

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