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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фэнтезийные руины на UE5 с трассировкой унижают RTX 4080 даже в 1080p Новые технолог...

Фэнтезийные руины на UE5 с трассировкой унижают RTX 4080 даже в 1080p Новые технолог...

Фэнтезийные руины на UE5 с трассировкой унижают RTX 4080 даже в 1080pНовые технологии Unreal Engine 5 в лице Lumen и Nanite могут заметно улучшать картинку в играх, но за эти улучшения приходится платить производительностью.

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