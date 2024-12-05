В России могут изменить ответственность для водителей автомобилей с синими маячками

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, освобождающий владельцев автомобилей с проблесковым маячком синего цвета от административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, передает издание «МК».
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