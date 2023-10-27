Нетаньяху сказал "нет" наземной операции в секторе Газа

Израильский премьер не подписал план наземной операции в секторе Газа.Биньямин Нетаньяху отказался ставить подпись по предложенным командованием Армии обороны Израиля планом наземной операции, об этом сообщает The New York Times.
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