Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Нельзя создавать русские общины, а таджикские, азербайджанские и другие можно»: учит нас защитница мигрантов на программе у Соловьёва

«Нельзя создавать русские общины, а таджикские, азербайджанские и другие можно»: учит нас защитница мигрантов на программе у Соловьёва

Интересные истории Ярую защитницу мигрантов Соловьев пригласил к себе на передачу. Он, вообще, любит приглашать тех, кто приехал из У и начинает в России «качать права», мол, дайте мне комфортное жилье, дайте мне хорошую работу и соцвыплаты, не обижайте мигрантов.

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Комментарии
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Леонид Руси
Не зря арабы говорят... - Внемлите женщину с вниманьем! Потом наплюй на всё подряд... Наоборот верши деянье!
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3 час.
Alex Nемо
Как уже говорилось ранее. Соловьёву нужно определится на кого он работает. Потому что всё чаще создаётся впечатление что он в информационной войне отправляет помощь тем кто потом бьёт про интересам России именно используя то, что говорилось на вполне официальном госканале России - его канале и говорилось им. А с такой информацией опровергать что-то направленное против России крайне трудно, если вообще возможно. Не так давно на американском портале мне задали вопрос по положению дел на Украине. А после моего ответа в комментарии привели вырезку из передачи Соловьева, где тот требует уничтожения украинцев путем подрыва какого-то там водохранилища и чуть ли не ковровых ядерных бомбардировок всей территории Украины! Как я могу после такого комментария убедить американцев в том что это не позиция руководства или народа России, а всего лишь личное мнение одного охреневшего от популярности обрзевателя? Канал то ГОСУДАРСТВЕННЫЙ!
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2 час.
ИИ
Иван Иванович Морозов
Покаидет сво всех с у не пропускать, и вжепу их придумание общины
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1 час.

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