Собянин сообщил о запуске беспилотных трамваев до 2026 года

До конца 2026 года Москва планирует запустить беспилотные трамваи на двух новых маршрутах, помимо уже функционирующего в Строгине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пароль – "Марин"....
- Додик: Народ Росс...
- Канцлер ФРГ Мерц ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым