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Сальдо заявил о недопустимости размещения сил НАТО на Украине

Сальдо заявил о недопустимости размещения сил НАТО на Украине

Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner На территории Украины нельзя допускать размещения формирований НАТО даже после завершения специальной военной операции во избежание возрождения конфликта, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

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