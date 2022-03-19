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«Буллс» имеют результат 0-15 против команд из Топ-3 Восточной и Западной конференций

«Чикаго» в пятницу проиграл идущему на 1-м месте в Западной конференции «Финиксу» со счетом 102:129. «Буллс» в нынешнем сезоне имеют результат 0-15 против команд из Топ-3 Восточной и Западной конференций («Санз», «Гризлис», «Уорриорз», «Хит», «Сиксерс» и «Бакс»).

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