Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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16-летний главарь банды Сулейман расстрелял детей в Санкт-Петербурге

16-летний главарь банды Сулейман расстрелял детей в Санкт-Петербурге

Фото: Magnific Двое несовершеннолетних — в больнице с тяжелыми травмами. В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего Сулеймана, который подозревается в жестоком нападении на группу подростков младше его.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Белов
Юрий Белов

А в других странах (арабских , к примеру) , за гораздо меньшее - депортация ! Причём не только фигурантов и всех их родственников - а весь этнос ! Так они сами следят друг за другом - не дай Бог даже косо глянуть в сторону местных ! Европейских стран и России в этом списке - нет .

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

жители России и до каких пор должны будем терпеть  это перегной в стране. они  запросто стараются убить ваших детей. правительство этому видать очень рады потому что все больше завозят в страну бандитов. даже малолетки ведут себя как настоящие убийцы. защитник нашего народа видать не хочет этого замечать.

Профиль пользователя Владимир Мехонцев
Владимир Мехонцев

Справедливо будет посадить этого гаденыша лет на 20, а всех родственникоа выдворить за пределы РФ без права возврата. Перефразируя Ленина: " Всякое государство лишь тогда чего-то стоит, если умеет защищать своих граждан"!