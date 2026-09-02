16-летний главарь банды Сулейман расстрелял детей в Санкт-Петербурге

Фото: Magnific Двое несовершеннолетних — в больнице с тяжелыми травмами. В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего Сулеймана, который подозревается в жестоком нападении на группу подростков младше его.
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Свежие комментарии
- "Бьют по хвостам"...
- "Бьют по хвостам"...
- "Бьют по хвостам"...
А в других странах (арабских , к примеру) , за гораздо меньшее - депортация ! Причём не только фигурантов и всех их родственников - а весь этнос ! Так они сами следят друг за другом - не дай Бог даже косо глянуть в сторону местных ! Европейских стран и России в этом списке - нет .
Только депортировать и обязательно вместе с семьей. Дадут ему по мизеру и выйдет озлобленный законченный бандит.
жители России и до каких пор должны будем терпеть это перегной в стране. они запросто стараются убить ваших детей. правительство этому видать очень рады потому что все больше завозят в страну бандитов. даже малолетки ведут себя как настоящие убийцы. защитник нашего народа видать не хочет этого замечать.
Искоренение русских кому то выгодно внутри России, и никто этому не препятствует... видимо некому.
С одобрения властей идет отстрел русского народа.
Справедливо будет посадить этого гаденыша лет на 20, а всех родственникоа выдворить за пределы РФ без права возврата. Перефразируя Ленина: " Всякое государство лишь тогда чего-то стоит, если умеет защищать своих граждан"!
нужна смертная казнь: закон один на всех... А то теперь ещё гадёныша кормить и набегут защитнички да псевдопсихологи...