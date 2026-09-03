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В Минобороны заявили об уничтожении 426 украинских БПЛА за 12 часов

В Минобороны заявили об уничтожении 426 украинских БПЛА за 12 часов

Российские военные в течение 12 часов ликвидировали 426 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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