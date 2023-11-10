Maserati представляет лимитированный суперкар MC20 Notte Edition

Автор: Econet 10 ноября 2023 5608 Рейтинг: 0.0 из 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 В новом ограниченном выпуске Maserati MC20 Notte суперкар получил несколько затемненных штрихов В новом ограниченном выпуске Maserati MC20 Notte суперкар получил несколько затемненных штрихов Объединившись с бывшим чемпионом мира GT1 Андреа Бертолини, компания Maserati создала затемненную версию суперкара MC20 в стиле «ночного ястреба», всего будет выпущено 50 экземпляров.