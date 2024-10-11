Шоу-бизнес: Как выглядят после пластики 11 знаменитых мужчин шоу-бизнеса: Александр Морозов потерял 80 кг, а Валерий Леонтьев уже не похож на себя

Недавно всех поразило чудесное преображение Филиппа Киркорова: новые лицо, цвет глаз и фигура. Если новую внешность «короля» все сочли довольно удачным вложением во всех отношениях, то были в отечественном и зарубежном шоу-бизнесе и менее везучие товарищи.
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