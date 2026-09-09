Канцлер ФРГ Мерц обиделся на Трампа

По информации западных СМИ, лидер Германии Фридрих Мерц внезапно отказался от запланированного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство
- Приехал, поработал, уехал: инициатива группы депутатов может поспособствовать внедрению в России модели гостевого труда
- «Патриотизм» по прейскуранту? Почему домашний арест для очередного проворовавшегося экс-чиновника — это не наказание, а скорее привилегия
Свежие комментарии
- Вахта: за красивы...
- АЗ Председатель парл...
- T Приехал, поработа...
Такие люди как Мерц, неумеющие признавать свои политические ошибки, не прислушивающиеся к своему народу не должны и близко быть допущены во власть. Такие люди - садисты, которых не волнуют чаяния народа, их волнует только собственное эго и больные фантазии, ради которых они готовы раздушить страну и погубить народ. И глядя на наш мир, с прискорбием понимаю, что таких людей становится всё больше в Европе и Америке, видимо, с молоком матери они принимали наркотики.