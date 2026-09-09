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Канцлер ФРГ Мерц обиделся на Трампа

Канцлер ФРГ Мерц обиделся на Трампа

По информации западных СМИ, лидер Германии Фридрих Мерц внезапно отказался от запланированного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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Svetlana Kuzmina

Такие люди как Мерц, неумеющие признавать свои политические ошибки, не прислушивающиеся к своему народу не должны и близко быть допущены во власть. Такие люди - садисты, которых не волнуют чаяния народа, их волнует только собственное эго и больные фантазии, ради которых они готовы раздушить страну и погубить народ. И глядя на наш мир, с прискорбием понимаю, что таких людей становится всё больше в Европе и Америке, видимо, с молоком матери они принимали наркотики.