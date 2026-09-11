Актуальная информация об обстановке на линии фронта 11 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Алексей Майшев 21:01 Ударные БПЛА Новороссийских десантников уничтожили живую силу и технику ВСУ вблизи города Запорожье.
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