Я не сторонник прогнозов, но здесь скажу честно. Не ожидал. И хотя вопросов к Сергею Кожугетычу накопилось порядком, учитывая его близость президенту я был уверен, что до окончания СВО его не снимут.
Этого он ему не простил. Неожиданная и ожидаемая перестановка.
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Александр Денисов
Оленевод Шойгу свою войну уже проиграл, теперь вниз по лестнице...
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6 час.
Галина Обожина
Александр, Вы ошибаетесь, Секретарь совета безопасности - это высокая должность, кроме того Шойгу в новом статусе сохраняет прямой доступ к главе государства, т.к. будет заместителем президента по военно-промышленному комплексу и курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.
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5 час.
Сергей Иванов
Шел бы Шойгу на пенсию! Денег что ли мало? После жуткого воровства в МО сам должен был написать заявление об отставке! Позор МО!!! Думали воровство закончилось с Сердюковым с Васильевой, а тут похлеще вылезло!
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1 час.
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