В Менделеевске стартовали творческие лаборатории «Пастернаковских чтений»

В Менделеевске стартовал творческий проект «Химия слова. Периодическая система Менделеевска». С 1 по 9 августа в культурных центрах города проходят первые встречи участников с кураторами и репетиции творческих проектов в рамках двух лабораторий.
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