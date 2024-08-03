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Татар-информ

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В Менделеевске стартовали творческие лаборатории «Пастернаковских чтений»

В Менделеевске стартовали творческие лаборатории «Пастернаковских чтений»

В Менделеевске стартовал творческий проект «Химия слова. Периодическая система Менделеевска». С 1 по 9 августа в культурных центрах города проходят первые встречи участников с кураторами и репетиции творческих проектов в рамках двух лабораторий.

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