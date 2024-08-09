В Курской области ввели режим КТО

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении режима КТО в регионе. «В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО», — заявил он.
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