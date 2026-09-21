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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов об «Ахмате»: «Первый раз вижу проблемы с дисциплиной у команды Черчесова: то удаление, то стандарты, то какие-то ляпы»

Владислав Радимов назвал главную проблему «Ахмата». После 9 туров грозненцы занимают в РПЛ 10-е место.

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