Российский газ пойдёт в Иран по согласованному маршруту через Азербайджан Иран и Россия находятся на финальном этапе согласования условий .
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Российский газ пойдёт в Иран по согласованному маршруту через Азербайджан Иран и Россия находятся на финальном этапе согласования условий .
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