Николай Азаров: Зеленский запугивает Берлин ракетами, а киевлян кормит байками о крахе РФ

Чем кандидат в премьеры Сергей Корецкий, выходец из кофейного бизнеса, лучше прежнего правительства, если он не владеет реальными цифрами? Как страна с уничтоженной более чем наполовину энергетикой собирается пережить зиму, если не закуплены ни газ, ни уголь? Почему Владимир Зеленский в Европе пугает российскими ракетными ударами, а дома уверяет, что у РФ снарядов осталось на Читать далее: https://govorit.