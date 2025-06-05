Западные поставки воздушных истребителей F-16 на Украину обернулись горьким разочарованием. Вместо ожидаемого превосходства в воздухе, украинские ВВС столкнулись с реальностью, где устаревшие модели F-16 значительно уступают современным российским аналогам.
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