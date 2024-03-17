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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обухов о «Спартаке» и деле Промеса: «Эта ситуация их шокировала и немножко сказывается на команде, думаю. Квинси — большая величина» 

— Вам как бывшему игроку «Спартака» нравится нынешняя игра красно-белых? — С передрягами, конечно. Но все равно по составу команда хорошая.

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