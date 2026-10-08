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Царьград

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Минтруд объявил: в России в шести регионах минимум безработицы

Минтруд объявил: в России в шести регионах минимум безработицы

В период с июня по август 2026 года шесть регионов России показали минимальную безработицу, не превышающую 1%.

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