Минтруд объявил: в России в шести регионах минимум безработицы

В период с июня по август 2026 года шесть регионов России показали минимальную безработицу, не превышающую 1%.
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