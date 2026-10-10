Яйца и говядина подорожали в Армении на 20% в сентябре 2026

В Армении за сентябрь 2026 года зафиксировано резкое подорожание яиц на 23,8%, говядины на 21,5% и капусты на 78,8%.
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