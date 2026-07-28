Учреждения образования и культуры Советского района получили поддержку на ремонт

По инициативе депутата Законодательного собрания Нижегородской области, члена фракции «Единая Россия» Юрия Балашова направлены средства фонда на поддержку территорий на развитие образовательных и культурных учреждений Советского района.
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