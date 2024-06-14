Поход российских военных кораблей на Кубу привел к бурным попыткам пассажиров круизных лайнеров сохранять спокойствие.
"Русские идут" - западный обыватель паникует
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Коваленкова
Они нам за многое еще не ответили
Ответить
13 час.
Лидия
Боятся, потому-что как в поговорке - "Знает кошка, чье мясо съела"
Ответить
13 час.
Алексей Горшков
Привыкли к безнаказанности, типа - "а мы тут не при чём"! А как возникает ДЛЯ НИХ даже не опасность, а какой-то лёгкий намёк на угрозу...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии