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"Русские идут" - западный обыватель паникует

"Русские идут" - западный обыватель паникует

Поход российских военных кораблей на Кубу привел к бурным попыткам пассажиров круизных лайнеров сохранять спокойствие.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
Они нам за многое еще не ответили
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