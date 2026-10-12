Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На дорожную ловушку у смоленской автомойки никто не обращает внимания

На дорожную ловушку у смоленской автомойки никто не обращает внимания

«Ситуация усугубляется тем, что участок дороги в смоленской промзоне - узкий» Провал асфальта на дороге возле автомойки «Нептун» образовался у Индустриальной, 2б в Смоленске.

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