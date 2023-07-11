Военное обозрение

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Американские конгрессмены собрались добиться запрета экспорта кассетных боеприпасов из США на фоне украинского конфликта

Американские конгрессмены собрались добиться запрета экспорта кассетных боеприпасов из США на фоне украинского конфликта

В Конгрессе США будет инициировано рассмотрение поправки к военному бюджету страны на 2024-й финансовый год, предусматривающей запрет на экспорт кассетных боеприпасов.

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